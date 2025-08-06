Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами за подработку

По итогам I полугодия текущего года Московская область возглавила рейтинг российских регионов с самой высокооплачиваемой подработкой, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-платформы «Авито Подработка».

Согласно данным аналитиков, в Подмосковье за подработку в среднем готовы платить 88 тыс. рублей в месяц. Это на 26% больше аналогичного показателя 2024 года. Наиболее привлекательные условия труда были предложены водителям категории D и официантам. Водители могли рассчитывать на средний доход в размере 87 500 рублей в месяц, а официанты — на 83 тыс. рублей в месяц.

Второе место в рейтинге заняла Республика Хакасия. Работодатели предлагают 75 тыс. рублей в месяц за неполную занятость, что на 25% больше, чем год назад. Например, курьерам, которые ищут подработку, обещают в среднем 120 тыс. рублей в месяц. Однако их реальный доход зависит от количества выполненных заказов, смен, способа доставки и времени года.

Водителям такси предлагают в среднем 67 200 рублей в месяц. Их доход зависит от таких факторов, как количество заказов, тарифы, сезонность, чаевые и другие.

Замыкает тройку лидеров Москва. В I полугодии 2025 года средняя зарплата на подработках составила 69 тыс. рублей. Это на 26% больше аналогичного показателя прошлого года. В столице особенно востребованы специалисты склада, которым предлагают около 107 тыс. рублей за подработку. Кроме того, в среднем 95 750 рублей за частичную занятость предлагают специалистам по укладке плитки.

Следом идут Башкортостан со среднем зарплатой в 60,9 тыс. рублей за подработку (+11% за год), Татарстан — 60 тыс. рублей (+31%), Ханты-Мансийский АО — 60 тыс. рублей (+20%), Хабаровский край — 56,5 тыс. рублей (+28%), Ростовская область — 55 тыс. рублей (+38%), Самарская область — 55 тыс. рублей (+48%) и Тюменская область — 55 тыс. рублей (+38%).