Названы регионы-лидеры по числу самозанятых с доходом у лимита

Экономическая активность самозанятых в России смещается в сторону крупных промышленных центров. Лишь 0,15% исполнителей вплотную приблизились к годовому лимиту в 2,4 млн рублей, причем треть из них сконцентрирована в Москве, Челябинской и Свердловской областях, сообщили РИАМО аналитики платформы для работы с самозанятыми «Консоль», которые провели соответствующее исследование.

География распределения «высокодоходных» самозанятых оказалась крайне неравномерной. Почти две трети из них работают в пяти ключевых регионах. Безусловным лидером является Москва, на которую приходится 39% исполнителей, подошедших к лимиту. В тройку лидеров также вошли промышленные регионы: Челябинская область (15%) и Свердловская область (9%). Далее следуют Пермский край (7%), Санкт-Петербург (6%) и Краснодарский край (4%).

По словам руководителя проектов развития «Консоли» Александра Авдеева, приближение к годовому лимиту не означает автоматических проблем для исполнителя, так как ограничения по ежемесячному доходу отсутствуют. Однако это становится маркером для перехода на новый уровень ведения дел.

«Для исполнителей приближение к годовому лимиту часто становится сигналом к масштабированию, смене налогового режима или переходу к более сложным бизнес-моделям», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что в перспективе, с ростом профессионализма самозанятых, вопрос пересмотра порога дохода может стать актуальным, однако в 2026 году лимит сохраняется на прежнем уровне — 2,4 млн рублей в год.

