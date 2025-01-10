Названы профессии-лидеры по зарплатным ожиданиям в 2024 году

В 2024 году на самые высокие зарплаты претендовали водители различных специальностей. Лидерами стали дальнобойщики, которые указывали в резюме суммы от 150 тыс. рублей, что на 50% больше, чем годом ранее, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Работа».

Высокий уровень зарплатных ожиданий отмечен у водителей спецтехники: бульдозеров и автокранов. Первые, как правило, указывают в резюме желаемую зарплату в среднем от 150 тыс. рублей в месяц, вторые — от 140 тыс. рублей в месяц. С 2023 года средние зарплатные ожидания у соискателей на данные профессии выросли на 25% и 40% соответственно.

В рейтинг специалистов с наиболее высокими зарплатными ожиданиями также попали представители различных профессий сферы строительства: например, начальники монтажно-строительных участков, которые в среднем хотели бы получать от 120 тыс. рублей (+20% по сравнению с 2023 годом). Речь в том числе идет и о бурильщиках и монтажниках.

Пятое место топа занимают шеф-повара: в среднем соискатели на эти позиции в 2024 году указывали в резюме суммы от 120 тыс. рублей. При этом зарплатные ожидания этих сотрудников год к году также увеличились на 20%.

Взаимодействие работодателя и соискателя

Директор категории «Офисные профессии» портала «Авито Работа» Кирилл Пшеничных отметил, что в вакансиях для рабочих специалистов работодатели зачастую сразу указывают диапазон заработной платы, чтобы привлечь соискателей. Кандидаты, в свою очередь, прописывают ожидаемый уровень дохода в своих резюме. В случае с высококвалифицированными офисными позициями тенденции поиска работы отличаются: работодатели и соискатели реже сразу обозначают зарплатные ожидания, предпочитая обсуждать их на этапе собеседования.

«Размер вознаграждения может значительно варьироваться в зависимости от опыта, квалификации и должности кандидата. Например, начинающий бухгалтер в среднем может рассчитывать на зарплату от 40 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона и места работы. С ростом опыта и квалификации доход возрастает: бухгалтерам со стажем 3–5 лет компании могут предлагать от 80 до 150 тыс. рублей и более», — рассказал Пшеничных.

Динамика зарплатных ожиданий

Также эксперты отметили профессии, где за год зарплатные ожидания соискателей выросли наиболее существенно. Например, разнорабочие повысили свои зарплатные ожидания на 75% за год: в 2024 году они ожидают получать в среднем от 35 тыс. рублей в месяц.

В список таких специалистов также вошли водители-дальнобойщики (+50% — 150 тыс. рублей), сантехники (+50% — 60 тыс. рублей), монтажники (+43% — 100 тыс. рублей), маляры (+40% — 70 тыс. рублей), специалисты по закупкам (+39% — 50 тыс. рублей) и бухгалтеры (+33% — 40 тыс. рублей). При этом по офисным профессиям рассматривались резюме кандидатов с минимальным опытом работы — ожидания специалистов, претендующих на старшие и руководящие должности, значительно отличаются.