Названы показатели исполнения бюджета Подмосковья по итогам I квартала 2024 года

В I квартале года в консолидированный бюджет Подмосковья поступило 289 млрд руб

В первом квартале 2024 года в консолидированный бюджет Подмосковья поступило 289 млрд рублей — это 22% к общему утвержденному объему доходов. Расходы консолидированного бюджета составили 245 млрд рублей — 17% к годовым назначениям, сообщили РИАМО в министерстве экономики и финансов Московской области.

По информации ведомства, ведущими доходными источниками консолидированного бюджета остаются налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль организаций. Доходы по налогу на прибыль достигли 99 млрд рублей, снизившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поступления по НДФЛ составили 91 млрд рублей, показав рост на 60%.

Доходы регионального бюджета составили 236 млрд рублей, или 23% к общему объему доходов бюджета, утвержденному законом Московской области «О бюджете Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года доходы регионального бюджета показали рост на 24 млрд рублей (+ 11%). При этом собственные доходы возросли к аналогичному периоду 2023 года на 24 млрд рублей (+ 13%) до 211 млрд рублей, констатирует министерство экономики и финансов Московской области.

По информации ведомства, расходы регионального бюджета за I квартал 2024 года увеличились на 27 млрд рублей (+ 16%) до 197 млрд рублей. К плановым назначениям на год исполнение расходов за I квартал 2024 года составило 18,0%.

Лидерами исполнения бюджета стали государственные программы: «Предпринимательство Подмосковья» (58%), «Культура и туризм Подмосковья» (40%), «Жилище» (29%), «Сельское хозяйство Подмосковья» (29%), «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области» (27%) и «Здравоохранение Подмосковья» (25%).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал Воробьев.