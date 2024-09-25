Названы округа-лидеры Подмосковья по подаче заявок на субсидии среди МСП

В топ городских округов Подмосковья с наибольшей активностью в подаче заявок на субсидии для малого и среднего бизнеса стали Красногорск, Балашиха, Одинцовский, Сергиево-Посадский и Орехово-Зуевский округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Количество заявок было учтено по таким субсидиям, как открытие бизнеса по франшизе, выход на маркетплейсы, модернизация и лизинг оборудования, субсидия социальным предприятиям, а также по гранту для соцпредприятий и молодых предпринимателей. Наибольшее количество заявок было подано от субъектов малого и среднего предпринимательства из Красногорска — 64 на общую сумму 76,3 млн рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сразу после Красногорска следует Балашиха с 62 заявками на 71,9 млн рублей, далее Одинцово с 58 заявками на 81,4 млн, за ними Сергиев Посад с 54 заявками на 88,7 и Орехово-Зуево с 49 заявками на 73,2 млн рублей.

Также зампредседателя напомнила, что со 2 сентября стартовал прием заявок от промышленных предприятий, работающих в Московской области, на получение субсидии на приобретенное оборудование. В рамках данной региональной программы поддержки бизнеса предприятия могут компенсировать до 20 млн рублей осуществленных затрат. Прием заявок продлится до 1 октября 2024 года.

Помощь бизнесу в регионе оказывается в том числе рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент России. Ознакомиться подробнее с субсидиями, а также подать заявку на их получение можно на созданном в рамках регионального инвестиционного стандарта инвестпортале Московской области:https://invest.mosreg.ru/business/support-measures.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.