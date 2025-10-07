Названы минимальные и максимальные цены на картофель в России

сегодня в 14:08

Сервис «Ценозавр»: самая дешевая картошка в России стоит почти 23 рубля за 1 кг

Средняя цена картофеля по России составляет 62,3 рубля за 1 кг. При этом в региональном разрезе в Республике Саха (Якутия) наблюдаются самые высокие цены, а в Кабардино-Балкарии — самые низкие, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр», который проанализировал стоимость картофеля в РФ за сентябрь.

Средняя цена картофеля по стране равна 62,3 рубля за килограмм — год от года стоимость снизилась на 1,6%.

По регионам картина складывается следующим образом: самые высокие цены в Республике Саха (Якутия) — 127,2 рубля, а самые низкие — в Республике Кабардино-Балкария, 45,4 рубля.

Среди торговых сетей дороже всего картофель стоит в магазине «Жизньмарт» — 151,3 рубля, а дешевле всего в «Дикси» — 22,9 рубля.

В исследовании «Ценозавра» приведены средние цены без учета акционных предложений на картофель в торговых сетях городов России.

Интересно, что средние цены, например, в магазине «Жизньмарт» в целом по стране выше, чем средние цены в отдельно взятом регионе. Поэтому максимальная стоимость там выше, чем в Республике Саха.

