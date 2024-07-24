Названы лучшие округа Подмосковья по содержанию торговых объектов на трассах

Богородский округ, Подольск, Балашиха и Химки стали лучшими в Подмосковье по приведению в соответствие торговых объектов на магистралях, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

«Это муниципалитеты с самым высоким уровнем исполнения задач», — заявил Двойных в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Министр отметил, что в «красной» зоне находятся Люберцы, Раменский и Ленинский городские округа.

«В них пока еще темп недостаточный, но при этом главы все свои нестационарные объекты знают, и в названных муниципалитетах изначально была непростая стартовая ситуация», — заключил Двойных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.