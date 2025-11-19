Названы ключевые изменения в программе долгосрочных сбережений с ноября 2025 г

17 ноября 2025 года президент РФ подписал Федеральный закон № 418-ФЗ. Это стало важной вехой в развитии программы долгосрочных сбережений (ПДС), открывающей новые возможности для финансового планирования. Закон устраняет ранее существовавшие барьеры и вводит дополнительные стимулы, делая программу еще доступнее и выгоднее, заявил РИАМО директор по продукту НПФ ГАЗФОНД ПН Владислав Кондрашов.

Ключевое изменение — отмена возрастных ограничений для получения налогового вычета по ПДС, подчеркивает он. Ранее право на вычет не предоставлялось гражданам, которым до достижения пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) оставалось менее пяти лет. Теперь фокус сместился с возраста на период накопления. Право на налоговый вычет возникает у участника при условии, что он не обращается за назначением выплат в течение минимального срока действия договора. Для договоров, заключенных в 2024–2026 годах, он составляет пять лет.

Это нововведение позволит женщинам старше 50 лет и мужчинам старше 55 лет полноценно участвовать в программе. Они смогут получить налоговый вычет — просто соблюдая условие о пятилетнем периоде накопления с момента заключения договора долгосрочных сбережений (ДДС), подчеркивает эксперт.

«Для наглядности можно рассмотреть ситуацию. Предположим, Марина в возрасте 54 лет заключила ДДС в 2024 году. По старым правилам ей было бы отказано в вычете, так как до 55 лет оставалось меньше пяти лет. Теперь же она может получить вычет за взносы 2024 года, если не будет обращаться за выплатами по договору до 2029 года. Или Сергей, которому 57 лет, заключив договор в 2025 году и сделав взнос, может получить налоговый вычет в 2026 году, при условии что не станет запрашивать выплаты до 2030 года», — пояснил Кондрашов.

Вторым значимым стимулом стало увеличение налоговых вычетов для семей с детьми. Теперь максимальная сумма вычета по всем продуктам долгосрочных сбережений (ДДС, НПО, ИИС, добровольное страхование жизни) повышена с 400 до 500 тысяч рублей для каждого родителя, если взносы вносятся в пользу детей, отмечает эксперт. Это позволяет семье с двумя детьми получить совокупный налоговый вычет в размере до 1 миллиона рублей, что создает мощный финансовый стимул для формирования долгосрочных накоплений для младшего поколения и способствует преемственности финансовой культуры в семье.

«Данные меры представляют собой логичный и последовательный шаг государства в развитии системы долгосрочных сбережений. Они не только повышают привлекательность программы для граждан, но и способствуют формированию более осознанного подхода к пенсионному и финансовому планированию в целом, что, в свою очередь, ожидаемо приведет к росту вовлеченности населения», — уверен Кондрашов.

