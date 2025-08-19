Названы категории россиян, которые с 1 сентября получат прибавку к пенсии

Финансовый эксперт Татьяна Волкова рассказала о грядущих изменениях для пенсионеров с 1 сентября 2025 года и поделилась советами о самостоятельной подготовке к пенсии, сообщает Газета.ru .

С начала осени некоторые категории граждан РФ получат повышенные пенсионные выплаты.

«Пенсионеры, прекратившие работу в августе — теперь их выплаты будут начисляться с учетом всех пропущенных индексаций. Те, кому в августе исполнилось 80 лет — получат удвоенную фиксированную часть страховой пенсии (в 2025 году это 17 815 вместо 8907 рублей). Инвалиды I группы — им также положена двойная фиксированная часть пенсии, а при наличии иждивенцев доплата в 2969 рублей за каждого нетрудоспособного члена семьи. Все перерасчеты производятся автоматически — никаких заявлений подавать не нужно», — отметила эксперт.

По данным Росстата, средний размер страховой пенсии в России в 2025 году незначительно превысит 23-24 тысячи рублей. Волкова подчеркнула, что даже с учетом надбавок этих средств зачастую недостаточно для покрытия всех нужд, особенно при возникновении проблем со здоровьем, увеличении стоимости товаров и услуг, а также стремлении позволить себе больше, чем самое необходимое.

Основная проблема в том, что большинство россиян возлагают ответственность за свою старость на государство и откладывают заботу о будущем на потом. Но это «потом» может наступить неожиданно быстро, предостерегла она. Для формирования собственного источника дохода в дополнение к государственной пенсии важно предпринять ряд шагов уже сейчас, считает эксперт.

Она порекомендовала определить пенсионную цель: какую сумму необходимо накопить и за какой срок. Это поможет выбрать подходящую стратегию и оценить время, доступное для накоплений (5 или 30 лет). Далее следует провести анализ личных финансов: оценить доходы и расходы, выявить обязательные и переменные траты, определить наличие долгов, а также текущие и потенциальные источники дохода. Это позволит получить реальную картину финансового положения и найти возможности для действий.

«Определите стартовый путь. Если вы начинаете с нуля, лучше всего рассматривать долгосрочную стратегию. Например, на 10 лет. Сначала — накопление капитала, затем — инвестиции. Это могут быть сделки с недвижимостью, которые со временем начнут приносить пассивный доход», — заключила Волкова.