Названы главные покупатели российской черной икры

Больше всего черной икры из РФ по итогам 2025 года импортировали Казахстан, Белоруссия и Армения, сообщает РИА Новости .

За прошедший год Россия экспортировала на зарубежные рынки икры на 20 млн долларов (700 тонн). Это на треть больше, чем годом ранее.

При этом из этого объема на икру осетровых, или черную икру, пришлось более 3,8 млн долларов.

Отмечается, что крупнейшими покупателями этого вида икры стали Казахстан с долей в 27%, Белоруссия с долей в 15% и Армения — 8%.

Ранее сообщалось, что российский рынок столкнулся с наплывом черной икры низкого качества, произведенной в Китае. Как рассказал президент Союза осетроводов России Александр Новиков, для снижения себестоимости продукта китайские производители используют генно-модифицированные корма и отработанное растительное масло из сферы общественного питания.

