Названо условие, при котором курс доллара составит 70-80 рублей

сегодня в 11:56

Снятие транзакционных барьеров могло бы укрепить рубль до 70-80 за доллар

Несмотря на то, что экспортеры имеют много валютной выручки на счетах в других странах, приток валюты в РФ затруднен. Снятие транзакционных барьеров может сильно поддержать курс рубля, сообщил РИАМО руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

«Можно говорить о том, что валютный рынок сильно фрагментирован, а поставка валюты в Россию затруднена, что приводит к девальвации рубля», — отмечает он.

При этом во внешнем контуре у экспортеров достаточно много валютной выручки, подчеркивает эксперт.

«Если бы транзакционные барьеры были сняты, то поток иностранной валюты на внутренний рынок смог бы укрепить российский рубль до 70-80 руб. к доллару», — считает Мейнхард.

Однако санкции мешают это сделать, добавляет он.