Названа вероятность освобождения пенсии россиян от налогов

Маловероятно, чтобы в современных условиях было принято предложение депутатов от КПРФ об освобождении накопительной части пенсий работающих пенсионеров от налогообложения, заявил РИАМО доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков.

Чтобы оценить предложение главы комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова не облагать налогами накопительную часть пенсии работающих пенсионеров, нужно принимать во внимание некоторые факторы, указывает эксперт.

Во-первых, политическую конъюнктуру — насколько это предложение будет соответствовать общей политической повестке и текущим приоритетам. Следует отметить, что на данный момент фракция КПРФ в Госдуме не имеет большинства и не может самостоятельно принимать такие законодательные решения без получения поддержки фракции «Единой России».

Кроме того, следует отметить, что озвучена данная инициатива главой непрофильного комитета Госдумы, что также свидетельствует о том, что это предложение пока на уровне идеи и информационного повода, отмечает Поляков.

Во-вторых, важные факторы — экономические условия и воздействие на бюджетные поступления.

«Государство может оценить возможные финансовые потери и попробовать найти способы компенсации выпадающих доходов бюджета. Ситуация с экономикой и наличностью в бюджете может быть определяющим фактором принятия/непринятия такого решения», — говорит эксперт.

В-третьих, общественное мнение. В случае значительного увеличения давления со стороны инфляционных процессов на доходы пенсионеров может возникнуть определенный запрос в обществе на отмену части налоговых обязательств. Если такой запрос будет поддержан большим количеством населения, есть вероятность корректировки налоговой политики государства, считает Поляков.

«В целом вероятность принятия такого предложения довольно низкая. Освобождение от налогообложения накопительной части пенсий работающих пенсионеров может повлечь значительные финансовые потери для российского бюджета. В условиях дефицита бюджета это маловероятно, если нет сопутствующих компенсационных мер для восполнения выпадающих доходов», — резюмирует эксперт.

Ранее депутат Гаврилов призвал не облагать налогами накопительную часть пенсий работающих пенсионеров.