Названа стоимость участия в ПМЭФ-2026

Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году превысила 1 млн рублей, сообщает РИА Новости .

Стоимость пакета «Участник» составляет 1 092 000 рублей. Пакет предусматривает участие во всех мероприятиях деловой и культурной программы во все дни форума, кроме пленарного заседания и других мероприятий по специальному приглашению, доступ в зоны делового общения и информационное обеспечение.

Отмечается, что эта цена актуальна до 16 марта. С 17 марта стоимость участия увеличится.

ПМЭФ-2026 состоится 3–6 июня.

Ранее председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Иван Складчиков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал о мегапроектах, которые город представил инвесторам, и обозначил приоритетные направления развития до 2030 года.