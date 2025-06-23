В Петербурге представили мегапроекты и приоритеты развития города на ПМЭФ

Председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Иван Складчиков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал о мегапроектах, которые город представил инвесторам, и обозначил приоритетные направления развития до 2030 года, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Одним из ключевых проектов стала Широтная магистраль скоростного движения. В этом году впервые был представлен макет магистрали, отражающий ее трассировку и преимущества.

Складчиков отметил, что уже подписано концессионное соглашение на строительство нескольких этапов, часть из которых прошла государственную экспертизу. В первый день форума губернатор Александр Беглов, президент ВТБ Андрей Костин и министр транспорта Роман Старовойт дали старт реализации проекта.

На макете также показаны пять новых разводных мостов, которые планируется построить в ближайшие годы. Часть объектов уже возводится, в том числе Большой Смоленский мост, другие находятся на стадии проектирования.

Еще одним значимым проектом стала вторая очередь аэропорта Пулково. После достижения пассажиропотока в 15,6 млн человек инвестор приступил к проектированию нового терминала — Южной галереи для внутренних рейсов. Ожидается, что проектирование завершится к концу 2026 года, а строительство — к 2031 году. Пропускная способность аэропорта вырастет до 40 млн пассажиров в год.

На форуме также был представлен проект «Санкт-Петербург Марина» в Горской. Уже утвержден проект планировки территории, завершается разработка документации для будущих дорог, а первый объект — Академия парусного спорта — находится на финальной стадии проектирования.

До 2030 года в Петербурге планируется реализовать проекты на сумму более 10 триллионов рублей. Город ежегодно увеличивает объем привлеченных инвестиций в экономику и инфраструктуру, подчеркнул Складчиков.