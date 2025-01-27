Названа самая высокооплачиваемая сфера для работников вахтового метода

По итогам 2024 года эксперты проанализировали средние зарплатные предложения для специалистов, работающих вахтовым методом. На основе исследования аналитики выявили самые высокооплачиваемые сферы деятельности для работы вахтой и самых востребованных специалистов, задействованных в этих отраслях, сообщает пресс-служба портала «Авито Работа».

Эксперты определили средние значения зарплатных предложений на основе вилок, указанных в описании вакансий работодателями. Стоит отметить, что фактическая сумма дохода может варьироваться в зависимости от длительности вахты (например, компании могут предлагать занятость на 15/30/45/60/90 дней).

Самые высокие зарплаты среди вахтовых вакансий работодатели предлагали соискателям в сфере ремонта и отделки помещений. Новые сотрудники могли рассчитывать в среднем на 203 017 рублей (+24% за год). По сравнению с 2023 годом в отрасли стали чаще требоваться отделочники (+202% вакансий), ремонтники (+92% вакансий) и маляры (+72% вакансий).

В 2024 году средние зарплатные предложения в лесной и деревообрабатывающей промышленности возросли на 74% за год и составили 172 976 рублей. Повышение зарплатных предложений связано с увеличением спроса на специалистов в этой области, в том числе для работы вахтовым методом в регионах, где требуются кадры для заготовки и переработки древесины. Так, значительно по сравнению с 2023 годом вырос спрос на плотников (+118% вакансий), столяров (+108% вакансий) и лесорубов (+76% вакансий).

Сфера добычи и переработки угля, руд и других полезных ископаемых заняла третью строчку списка самых высокооплачиваемых сфер для вахтовиков. Здесь соискателям в 2024 году предлагали в среднем около 168 537 рублей (+35% за год). Активнее всего искали бурильщиков — количество вакансий для них за год выросло на 85%.

Также в список самых высокооплачиваемых сфер для вахтовиков вошли металлургическая промышленность (+3% — 164 950 рублей), автомобильный бизнес (+18% — 159 188 рублей), транспорт и логистика (+8% — 158 397 рублей), строительство промышленных и инфраструктурных объектов (+4% — 157 408 рублей).