Названа самая востребованная профессия среди пенсионеров

Анализ динамики числа вакансий с пометкой «для пенсионеров» за I полугодие 2024–2025 годов показал, что наибольший прирост числа вакансий для соискателей пенсионного возраста зафиксирован среди консультантов. Количество предложений выросло более чем в 2 раза (+105%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Работа».

О профессии консультанта

Как правило, консультанты востребованы в ритейле, кол-центрах и информационных пунктах крупных компаний. Эта работа хорошо подходит пенсионерам, поскольку она помогает сохранять социальную активность и поддерживать общение с людьми, чего часто не хватает пожилым людям. Кроме того, она не требует высокой физической нагрузки и практически не имеет ограничений по здоровью.

Часто предлагается посменный график — например, смены 2/2 или 3/3. Некоторые компании также предоставляют возможность самостоятельно формировать свой рабочий график — это удобно для кандидатов, желающих соблюдать баланс между работой и личными делами. На этой позиции работодатели предлагали новым сотрудникам в среднем 51 292 рубля в месяц при условии посменной занятости.

Востребованность пенсионеров в строительной сфере

На фоне общей высокой потребности в кадрах в строительной сфере работодатели все чаще адресуют вакансии кандидатам пенсионного возраста. Так, число предложений для штукатуров с пометкой «для пенсионеров» увеличилось более чем в 2 раза (+105%) за год — кандидаты могли рассчитывать в среднем на 135 879 руб./мес. при условии полной занятости.

Также работодатели на 87% чаще стали привлекать пенсионеров к отделочным работам — новым сотрудникам на позиции отделочника готовы платить в среднем 128 369 руб./мес. при фиксированном графике. Такие предложения отлично подходят для специалистов с опытом отделочных работ, которые хотели бы сохранять активность на пенсии.

Логистика подходит для пенсионеров

Работодатели в логистике также активно привлекают работников старшего поколения: число вакансий логистов, доступных в том числе для пенсионеров, увеличилось в 2 раза (+100%) за год, а средние зарплатные предложения составили 83 088 руб./мес. за полный рабочий день. Работа логистом не предполагает тяжелой физической нагрузки, а некоторые работодатели предлагают кандидатам бесплатное обучение.

Обычно позиция предполагает стабильный пятидневный график с фиксированным рабочим днем. Опытные специалисты на пенсии могут успешно продолжать работу на таких позициях, особенно если у них уже наработана база заказчиков на грузоперевозки.

«На рынке труда сложился устойчивый тренд на расширение границ найма — работодатели все активнее предлагают работу студентам, пенсионерам и специалистам без опыта. При этом и спрос соискателей на такие предложения значительно вырос — количество откликов на вакансии с пометкой «для пенсионеров» за год увеличилось на треть. Это знак, что люди старшего возраста стремятся продолжать профессиональное развитие, оставаться социально активными и повышать свои доходы», — заявил директор по развитию портала «Авито Работа» Роман Губанов.