Названа самая популярная офисная вакансия I квартала 2025 года в России

Работодатели в РФ чаще всего искали в офис коммерческого агента в I квартале

Эксперты проанализировали вакансии, опубликованные в течение I квартала 2025 года, и выяснили, что российские работодатели для офисной работы чаще всего искали коммерческого агента. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Работа».

За первые три месяца 2025 года работодатели в России искали коммерческих агентов в свои компании в 2,5 раза чаще, чем в аналогичный период 2025 года. В процентном соотношении спрос на вышеуказанных специалистов вырос на 160%, а средняя зарплата составляла 109 250 рублей ежемесячно.

Коммерческие агенты работают в разных областях по продвижению товаров и услуг компании, привлечению клиентов и заключению сделок. Их функции включают в себя выступление в качестве посредников между производителем или продавцом и покупателем. Окончательный ежемесячный доход специалистов в большинстве вакансий зависит от процентов сделок и премий за превышение плановых показателей.

При анализе средних зарплатных предложений офисных работников учитывались суммы, указанные в объявлениях о вакансиях для новичков с опытом работы от 1 до 3 лет. Диапазоны заработной платы для претендентов на старшие и руководящие должности в значительной степени зависят от опыта, навыков и уровня ответственности специалиста и могут значительно превышать средние значения.

Банковский сектор

По итогам I квартала в банковском секторе также наблюдался всплеск вакансий. Спрос на сотрудников в этой отрасли вырос на 112% в сравнении с результатами аналогичного периода в 2024 году.

Банковский сектор искал как кассиров, так и операционистов, менеджеров по работе с клиентами. В среднем при полном рабочем дне в этой области будущим сотрудникам предлагали 58 857 рублей в месяц.

Бизнес

Менеджеры по развитию бизнеса попали в топ-3 самых популярных специалистов, которых искали для найма российские работодатели. Спрос, по сравнению с I кварталом 2024 года, вырос на 31%. Средняя зарплата в этой области составляла 72 118 рублей.

В обязанности менеджера по развитию бизнеса входили поиск новых рынков, привлечение клиентов и работа на повышение прибыли компании. Таких специалистов искали в логистике, IT и производстве.

В топ-5 востребованных профессий также вошли менеджер по персоналу (+25%) и инспектор (+7%). В среднем зарплатные предложения для новых сотрудников составили 64 256 рублей и 82 923 рубля соответственно.