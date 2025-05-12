Названа причина сокращения числа контролируемых РФ иностранных компаний

Основная причина сокращения количества контролируемых иностранных компаний (КИК), декларируемых в РФ, — смена налогового резидентства владельцев и контролирующих лиц. Многие владельцы приняли для себя решение проводить более полугода за пределами РФ, сообщил РИАМО управляющий партнер NSV Consulting Сергей Назаркин.

«При этом владельцы могут оставшиеся полгода проводить в России и управлять своим бизнесом, находясь в стране. В то же время нахождение за рубежом создает определенный уровень присутствия, что, в свою очередь, является явным плюсом с точки зрения банков, с которыми работает или планирует работать компания. Когда бенефициары или представители компаний находятся в личной коммуникации с банкирами, это дает определенные преимущества», — объяснил эксперт.

Зачем бизнесмены избавлялись от иностранных компаний

По его словам, многие бизнесмены из РФ действительно избавлялись от своих иностранных компаний. За последние годы было зарегистрировано столько компаний, что про часть из них собственники попросту забывали. И вспоминали только тогда, когда приходили напоминания о продлении компаний или, что хуже, приостановлении их деятельности из-за штрафов и просрочек по оплате продлений. С ростом уровня налогового администрирования ФНС стала через разные каналы находить подобные компании. Держать их стало невыгодно из-за рисков попасть под высокие штрафы в РФ.

«Чтобы не платить штрафы, эти компании „зачищали“. Была также мода держать компании для своих будущих иностранных проектов, но с ростом издержек на содержание недействующих компаний позиция собственников менялась. Предприниматели склонялись к тому, что такие неактивные компании содержать нет смысла, что их надо создавать исключительно под конкретный проект. Соответственно, число ждущих своей участи компаний уменьшалось», — рассказал Назаркин.

Стремление упрощать систему и продажа КИК

Мода на сложные бизнес-структуры, где одна компания владеет другой и служит для того, чтобы избегать раскрытия информации о бенефициаре, прошла. В современном мире каждая дополнительная структура вызывает сложности при открытии банковского счета. Все стремятся к тому, чтобы максимально упрощать структуру владения компанией. Подобные надстройки разными способами убирали, поэтому компаний стало меньше.

«Еще одной причиной уменьшения количества декларируемых компаний стала продажа КИК другому владельцу-нерезиденту. Собственники, которые оставались в России, продавали свои компании нерезидентам. Обязательство по декларированию пропадало, хотя компания могла оставаться в периметре бизнеса. С точки зрения налоговой статистики, это уменьшало количество декларируемых компаний», — отметил специалист.

Последствия для экономики

Большинство декларируемых компаний не демонстрировали прибыли либо показывали прибыль в пределах 10 млн рублей в год, по данным своей отчетности, с которой не обязаны платить налоги. Ликвидация подобных компаний и прекращение их декларирования никакого влияния на экономику и на налоговые поступления не имели.

Что касается тенденций, они будут очень быстро меняться. С одной стороны, российский бизнес идет по пути упрощения и уменьшения своих зарубежных бизнес-структур. Плодить большое количество компаний затратно и сложно в администрировании. Большие нагроможденные структуры также менее прозрачны для банков, понятны для контрагентов, имеют большие транзакционные издержки при движении средств.

«С другой стороны, российский бизнес сейчас находится под сильным санкционным давлением. Зачастую для того, чтобы снизить риски попадания под ограничения, имеет смысл разделять бизнесы, что, в свою очередь, требует создания новых компаний», — добавил Назаркин.

Сложно предугадать рост или снижение количества компаний, так как есть разнонаправленные движения: одни факторы способствуют тому, что рост таких компаний будет увеличиваться, другие — что сокращаться, заключил эксперт.