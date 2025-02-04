Названа оптимальная сумма вклада на данный момент

Не стоит держать на вкладе более 1 000 000 рублей, поскольку в большинстве случаев эта сумма не облагается НДФЛ, заявила РИАМО эксперт по финансам и налогам Светлана Вохмянина.

В нынешних условиях для многих россиян, которые не имеют дополнительного дохода и бизнеса, имеет смысл открыть банковский вклад. Это лучше, чем иметь просто деньги на счету, которые подвержены инфляции, говорит эксперт.

Однако в начале года сложно посчитать размер вклада, за который в конце года не нужно будет платить НДФЛ, — ключевая ставка регулярно меняется и может быть иногда непредсказуемой, отмечает Вохмянина.

По ее мнению, в такой ситуации не следует держать на вкладе более 1 000 000 рублей, поскольку в большинстве случаев эта сумма не облагается НДФЛ. К тому же государство страхует только вклады суммой до 1 400 000 рублей.

«Всегда нужно отталкиваться от значения ключевой ставки на начало года. Если значение в январе максимальное, то расчет окажется верным. Если ключевая ставка начнет расти, то можно снова пополнить вклад», — рекомендует эксперт.