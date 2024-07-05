Названа минимальная сумма приемлемого дохода семьи в Москве

Чтобы обеспечить семью из троих человек в Москве, нужно зарабатывать от 150 тысяч рублей в месяц, заявил РИАМО профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

«Это позволит прожить от зарплаты до зарплаты и удовлетворить лишь базовые потребности в пище, одежде, медицине, транспортных услугах без возможности откладывать приличные сбережения», — считает экономист.

Если же сильно экономить на всем, можно прожить и на 80 тысяч рублей в месяц, но будет ли семья в этом случае чувствовать себя комфортно, это большой вопрос, сомневается Толкачев.

Ранее РБК сообщил, что, согласно исследованию РОМИР, каждый третий россиянин, имеющий сбережения, может полностью обеспечивать на них свою семью в течение более полугода.