Названа категория семей, для которой снизится доступность льготной ипотеки

Введение прогрессивной ставки по льготным программам может стать еще одним стимулирующим фактором для молодых семей. При этом такая мера является не самой приятной новостью для тех родителей, которые планировали в ближайшее время покупку недвижимости после рождения первого ребенка, сообщил РИАМО к. ю. н., доцент юридического факультета, зампред совета молодых ученых Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

Увеличение ставки по семейной ипотеке до 12% для такой категории семей значительно меняет условия потенциальной сделки и снижает доступность льготного кредита, указал он.

К тому же, банки стали предъявлять гораздо более высокие требования к заемщикам в период жесткой ДКП, потому увеличение базовой ставки может негативно отразиться на планах молодых семей по рождению первого ребенка, считает эксперт.

«Однако сам уклон в сторону стимулирования многодетности кажется логичным шагом. К тому же, это позволит частично исправить тенденцию покупки молодыми семьями квартир малой площади, которые не очень подходят для семей с несколькими детьми», ― говорит Исмаилов.

Ранее обсуждались различные варианты поддержки, в том числе кредитные каникулы при рождении еще одного ребенка. Учитывая, что параллельно с возможными изменениями происходит и некоторое смягчение ДКП, могут обсуждаться различные показатели ставок, в том числе повышение базовой ставки не до 12%, а до 10%, полагает эксперт.

«Безусловно, любое повышение ставки может быть воспринято негативно. В то же время дифференциация ставки позволит сделать программу более адресной и таргетированной именно на семьи с несколькими детьми, которые наиболее нуждаются в улучшении жилищных условий», — пояснил юрист.

Однако вряд ли этот фактор станет значительным стимулом для рождения третьего ребенка, так как ранее такие семьи уже могли оформить льготные ипотечные кредиты под 6%, а разница в 2% при рефинансировании кредита хоть и является значительным бонусом, но для реального эффекта должна сопровождаться и другими мерами поддержки демографии, уверен Исмаилов.

Ранее стало известно, что Минфин изучает новую модель семейной ипотеки, которая может заменить программу с единой ставкой 6%. Возможно, она будет иметь следующие параметры: 12% — на первого ребенка, 6% — на второго и 4% — на третьего.

