Названа главная причина отказа россиян от личных автомобилей

37% россиян считают автомобиль жизненной необходимостью, а 20% никогда не имели личного авто и не планируют его покупать. При этом более половины граждан готовы полностью или частично пересмотреть потребность в личном автомобиле при условии удобной транспортной доступности жилья, работы и социальных объектов. Главной причиной возможного отказа от машины чаще всего называют финансовую выгоду, сообщили РИАМО в компании Level Group.

Так, 10% респондентов заявили, что готовы полностью отказаться от личного автомобиля и пользоваться общественным транспортом, такси или каршерингом, если жилье, место работы или учебы, а также школы и детские сады будут удобно связаны между собой. Еще 4% готовы отказаться лишь от второй или третьей машины в семье, сохранив один автомобиль.

Наиболее распространенной позицией оказался частичный отказ от использования автомобиля: 29% опрошенных сообщили, что при развитой транспортной системе стали бы пользоваться машиной реже, например, только по выходным или для поездок за город. Таким образом, 43% россиян допускают сокращение числа автомобилей и интенсивности использования личного транспорта.

При этом 37% участников опроса подчеркнули, что личный автомобиль останется для них необходимостью даже при идеальной работе общественного транспорта. Еще 20% сообщили, что у них нет личной машины и при наличии качественной транспортной инфраструктуры она им не потребуется.

Главной причиной возможного отказа от автомобиля респонденты называют финансовую выгоду: 36% считают, что содержание машины, включая топливо, страховку, обслуживание и парковку, обходится дороже альтернативных способов передвижения. На втором месте среди причин — снижение стресса и ответственности: 26% хотели бы избавиться от необходимости ежедневно управлять автомобилем в пробках, искать парковку и беспокоиться о ДТП или поломках. Экологические мотивы отметили 16% участников опроса, а еще 16% готовы пересесть на общественный транспорт ради более активного образа жизни. Вопрос безопасности оказался значимым только для 5% респондентов.

«Результаты исследования подтверждают: развитая транспортная инфраструктура становится одним из ключевых факторов при выборе жилья. В условиях роста стоимости владения автомобилем и повышения требований к качеству городской среды транспортная доступность постепенно становится не только инфраструктурным, но и социально-экономическим фактором развития жилых районов», — комментирует пресс-служба Level Group.

