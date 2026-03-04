Названа доля россиян, рассматривавших возможность работы за границей

Каждый четвертый россиянин рассматривал возможность работы за границей, но лишь каждый десятый уже работает на иностранную компанию. Недостаточное владение иностранным языком становится барьером для 18% россиян, и только для 4% — неуверенность в профессиональных навыках, рассказали РИАМО в пресс-службе онлайн-школы иностранных языков Skyeng.

Исследование показало, задумываются ли россияне о работе за рубежом и что мешает им строить карьеру в других странах. Согласно результатам опроса, 41% респондентов за последний год рассматривал возможность работать за границей. Из них каждый десятый (10%) уже работает на иностранную компанию или находится в процессе получения оффера прямо сейчас.

16% признаются, что задумывались об этом раньше, но сейчас не предпринимают активных действий по поиску работы за рубежом. Еще 15% хотели бы рассмотреть такой вариант, но считают, что он им не подходит по разным причинам. Однако большинство никогда (59%) не рассматривали для себя вариант с иностранной карьерой.

При этом среди факторов, которые мешают искать работу за рубежом, на первом месте оказалась привязанность к семье и дому — так ответил каждый пятый респондент (23%). На втором месте — недостаточный уровень иностранного языка, его назвали 18% опрошенных.

Для сравнения: страх переезда и адаптации в другой стране отметили лишь 11%, отсутствие достаточных средств для переезда — 7%, неуверенность в своих профессиональных навыках — 4%, а сложности с визами и документами — лишь 3%. Интересно, что 15% россиян заявили, что их полностью устраивает текущая работа, и столько же (15%) признались в страхе глобальных перемен: им сложно решиться на радикальные изменения. Только 3% не видят финансовой выгоды в работе за границей.

«Мы видим, что иностранный язык по-прежнему воспринимается как серьезный барьер для карьерного роста. Чем раньше формируется привычка регулярно использовать язык в жизни, тем проще человеку в будущем принимать решения о масштабных изменениях. В среднем человеку достаточно около года постоянных занятий для того, чтобы суметь получить международный оффер», — отметила академический директор Skyeng Анастасия Екушевская.

