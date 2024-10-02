Назван топ профессий маркетинга в России с наибольшим числом новых вакансий

По итогам III квартала 2024 года наибольший прирост числа вакансий в сфере маркетинга, рекламы и PR пришелся на профессию рекламного агента. Спрос на данных специалистов вырос в 1,5 раза (+55%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа».

По данным экспертов, средняя предлагаемая зарплата для соискателей на эту позицию составила 59 561 рубль в месяц при полной занятости.

На втором месте по востребованности среди работодателей оказалась профессия event-менеджера. По сравнению с III кварталом прошлого года их востребованность выросла на 33%. Новым специалистам предлагают в среднем около 66 765 рублей в месяц за полный рабочий день.

Топ-3 замыкают менеджеры по развитию. Работодатели стали искать данных специалистов на 27% активнее по сравнению с 2023 годом. Кандидаты на эту должность могут в среднем рассчитывать на зарплату в 91 018 рублей ежемесячно при полной загруженности.

На четвертой строчке расположились маркетологи, спрос на которых вырос на 25% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. В среднем новым сотрудникам предлагают заработную плату в размере 70 961 рубль в месяц за полный рабочий день.

Далее идут менеджер по работе с клиентами (+7%) и SMM-специалисты (+6%). В среднем кандидатам на эти должности предлагают зарплату в 62 549 и 52 888 рублей в месяц соответственно.

Кроме того, лидерами по увеличению средних зарплатных предложений в III квартале 2024 года стали менеджер по развитию и менеджер по работе с клиентами. Эти позиции продемонстрировали рост на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Третье место по динамике роста средних предлагаемых зарплат для новых сотрудников заняла профессия менеджера по рекламе. Работодатели стали предлагать кандидатам на 17% больше, чем в третьем квартале 2023 года.