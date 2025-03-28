Назван самый высокооплачиваемый офисный специалист в I квартале 2025 года

Менеджер проектов стал самым высокооплачиваемым офисным специалистом по итогам I квартала 2025 года, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа».

При анализе средних зарплатных предложений для офисных сотрудников были рассмотрены вакансии для специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет. В I квартале 2025 года средние предлагаемые зарплаты менеджеров проектов достигли 89 691 рубля в месяц, что на 26% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Менеджеры проектов играют ключевую роль в координации рабочих процессов в строительстве, информационных технологиях и консалтинге. Они организуют работу команд, управляют временными и финансовыми ресурсами, что делает их незаменимыми.

С ростом опыта и квалификации доходы менеджеров проектов, как и других офисных специалистов, увеличиваются, и зарплаты могут значительно превышать указанные средние значения.

Вторую позицию в рейтинге занимают супервайзеры, которым работодатели готовы платить в среднем 86 174 рубля в месяц. Это на 19% выше, чем годом ранее. Спрос на этих специалистов связан с активным развитием торговых сетей и сферы услуг, где требуются квалифицированные управленцы для организации работы персонала.

Инженеры, востребованные в строительстве и промышленности, замыкают топ-3 в рейтинге профессий по уровню зарплаты, которая составляет 84 019 рублей в месяц. Доходы увеличились на 9% по сравнению с 2024 годом, что связано с ростом промышленного и строительного секторов.

При этом в список высокооплачиваемых офисных специалистов не вошли айтишники, руководители, старшие специалисты, риелторы, брокеры и менеджеры по продажам. Уровень доходов данных профессий значительно зависит от опыта и квалификации.