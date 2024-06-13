Назван регион РФ, где безработным начнут платить по 200 тыс руб

Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о внесении правок в несколько региональных законопроектов. В качестве содействия занятости населению власти решили единовременно выплачивать безработным жителям по 200 000 рублей, но при ряде условий, сообщает «Бриф24» .

Для получения выплаты в 200 тыс. руб. вологодцам нужно будет зарегистрироваться в качестве юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя (ИП). Также рассчитывать на субсидию можно будет при постановке на учет физлица в качестве налогоплательщика налога, сообщил Филимонов.

Вместе с этим закон увеличивает срок, в рамках которого вологодцы должны осуществлять деятельность в указанном статусе. По словам врио губернатора, данный срок повышен до 2 лет.