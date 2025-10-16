Назван размер пособия по родам в 2026 году при средней зарплате

В 2026 году минимальный размер выплаты по беременности и родам составит 124,7 тысячи рублей. Размер пособия по беременности и родам определяется исходя из официальных доходов будущей матери за два года. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, сообщает Газета.ru .

По словам Балынина, для работающей россиянки со средней зарплатой эта сумма может достигать 457,5 тысяч рублей. Минимальный среднедневной заработок для расчета пособия составит 890,73 рубля. Это означает, что минимальная сумма пособия по беременности и родам составит 124 702,2 рубля при обычной беременности (140 дней), 138 963,88 рубля в случае осложненной одноплодной беременности (156 дней) и 172 801,62 рубля при многоплодной беременности (194 дня).

По словам эксперта, максимальные размеры пособий в 2026 году будут следующими: 955 836 рублей (одноплодная беременность), 1 065 000 рублей (одноплодная беременность с осложнениями) и 1 325 000 рублей (многоплодная беременность).

Балынин опирался на данные Росстата, согласно которым средний уровень оплаты труда в 2024 году достиг 89 069 рублей. Он также добавил, что, по предварительным оценкам, средняя зарплата за 2025 год составит 105–110 тысяч рублей. Исходя из этих данных, размер пособия по беременности и родам при обычной беременности составит 457 504,60 рубля, при осложненной одноплодной беременности — 509 790,84 рубля, а при многоплодной беременности — 633 970,66 рубля.

Балынин подчеркнул, что размер пособия по беременности и родам определяется исходя из официальных доходов будущей матери за два года, предшествующих году выплаты пособия, с которых производились отчисления в фонды страхования. Для тех, кто будет получать пособие в 2026 году, расчет будет производиться на основе доходов за 2024 и 2025 годы.

