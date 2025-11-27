Назван размер пенсии, на которую могут рассчитывать самозанятые в России

Самозанятые в России могут получать пенсию до 48 тыс рублей

Некоторые самозанятые могут рассчитывать на пенсию до 48 тыс. рублей. Однако для этого им нужно будет соблюсти ряд условий, рассказал экономический аналитик Денис Миролюбов. Об этом сообщает « Абзац ».

Для получения высокой пенсии самозанятым нужно делать некоторые взносы. Если человек с таким статусом не будет отправлять их в Социальный фонд РФ, то не получит права на страховую пенсию, отметил Миролюбов.

Без официальной работы самозанятому предоставят исключительно социальную пенсию. Тогда он сможет рассчитывать на выплату в размере примерно 9 тыс. рублей в месяц.

Максимальная сумма пенсии, на которую может рассчитывать самозанятый, — 48 тыс. рублей в месяц. Для ее получения необходимо на протяжении 35 лет подряд платить предельный взнос — 473 тыс. рублей ежегодно, добавил экономический аналитик.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.