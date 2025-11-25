Назван размер ежегодной выплаты семьям с детьми в 2026 году

В 2026 году российским семьям может быть доступна ежегодная выплата, достигающая примерно 88 тысяч рублей. Такую оценку дал кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, сообщает Газета.ru .

Балынин подчеркнул, что претендовать на данную выплату смогут родители, чей среднедушевой доход в месяц, предшествующий обращению за выплатой, не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. При этом учитываются доходы всех членов семьи, а также имущественное положение.

Размер выплачиваемой суммы будет определяться разницей между фактически уплаченным НДФЛ и вычислением этой же базы по ставке 6%. Фактически работающие родители смогут вернуть не менее половины выплаченного ими подоходного налога. Выплата будет предоставляться обоим родителям в отдельности.

По информации экономиста, оформлением выплат будут заниматься отделения Социального фонда России. Заявление можно будет подать через портал государственных услуг или лично в МФЦ, а также в отделениях фонда. Балынин добавил, что в большинстве случаев не потребуется предоставление дополнительных документов, поскольку необходимые данные будут передаваться посредством системы межведомственного взаимодействия.

Балынин пояснил, что расчеты показывают различия в сумме выплат для семей с разным составом. При прожиточном минимуме в регионе, составляющем 17,5 тыс. рублей в 2025 году, пороговое значение дохода, дающее право на выплату, для семьи из четырех человек составит 105 тыс. рублей в месяц. При условии равных доходов родителей (по 52,5 тыс. рублей) каждый из них сможет вернуть около 44,1 тыс. рублей, что в сумме составит до 88,2 тыс. рублей на семью.

Для семьи с тремя детьми, как отметил экономист, лимит дохода увеличится до 131,25 тыс. рублей в месяц, а максимальная сумма возврата НДФЛ может достигать 110,25 тыс. рублей. В семьях с четырьмя детьми пороговое значение дохода составит 157,5 тыс. рублей, а общая сумма выплаты при равнозначных доходах родителей может составить до 132,3 тыс. рублей, подчеркнул Балынин.

В заключение экономист отметил, что данная мера направлена на усиление адресности поддержки, то есть помощь будет предоставляться именно тем семьям, которые действительно в ней нуждаются. Размер выплаты будет напрямую зависеть от официального размера заработка каждого из родителей.

