Назван главный страх, который мешает россиянам перейти на самозанятость

Несмотря на стремительный рост числа самозанятых в России, почти каждый третий специалист, который мог бы работать на себя, отказывается от этого формата из-за страха быть обманутым. Такой вывод следует из нового исследования платформы «Консоль», которое имеется в распоряжении РИАМО.

Число россиян, оформивших этот налоговый статус, приближается к 15 млн. Однако эксперты видят значительный нереализованный потенциал. Согласно опросу, лишь 15% специалистов готовы прямо сейчас стать самозанятыми, а 85% пока не рассматривают этот формат как основной.

Исследование платформы для автоматизации отношений с самозанятыми «Консоль» выявило три ключевые причины такой осторожности:

— отложенные планы: почти половина (48%) респондентов просто не успели оформить статус, но собираются сделать это в будущем;

— высокий доход: четверть (25%) опрошенных зарабатывают больше допустимого лимита для самозанятых;

— страх обмана: главным барьером для 27% стало недоверие к рынку. Люди опасаются, что заказчики могут задержать или вовсе не выплатить вознаграждение.

«Страх во многом связан с отсутствием прозрачных и привычных механизмов защиты прав самозанятых, а также с недостаточной зрелостью взаимодействия между заказчиками и независимыми специалистами. По мере развития цифровых платформ, стандартов работы и правового регулирования самозанятость станет понятным и безопасным форматом — и тогда отложенный интерес начнет превращаться в реальные переходы», — пояснил руководитель проектов развития платформы для автоматизации отношений с самозанятыми и ИП «Консоль» Александр Авдеев.

При этом те, кто уже работает как самозанятые, относятся к своему статусу с большим оптимизмом. Больше половины (51%) видят в нем полноценную альтернативу офисной работе, а 35% рассматривают как первый шаг к собственному бизнесу. Это указывает на то, что преодоление страха перед невыплатами может стать ключом к новой волне роста числа самозанятых в стране.

