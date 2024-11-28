Нацбанк Казахстана начал валютные интервенции после обвала тенге

По состоянию на 28 ноября средневзвешенный курс тенге составляет 512,58 тенге за доллар. Он ослабел на 2,4% со среды. На фоне давления на курс тенге Нацбанк Казахстана решил провести валютные интервенции, сообщается на сайте регулятора.

Указано, что на обменный курс оказывают негативное влияние внутренние и внешние факторы. К внешним Нацбанк Казахстана отнес отрицательную динамику валют развивающихся рынков на фоне укрепления доллара, ослабления российского рубля, изменения стоимости сырьевых товаров и обострения геополитической ситуации.

На внутреннем валютном рынке Казахстана наблюдалось повышение спроса на иностранную валюту и ограниченность предложения. Среднедневной объем торгов в ноябре этого года составил 238 млн долларов. Это почти в 1,5 раза больше, чем в ноябре 2023 года.

Все эти факторы оказали давление на курс тенге. В отдельные периоды фиксируется низкая ликвидность. Для сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и обеспечения предложения иностранной валюты Нацбанк Казахстана начал валютные интервенции. Регулятор уточнил, что формирование обменного курса будет осуществляться в соответствии с фундаментальными факторами.

Ранее аналитик рассказала, что курс рубля будет падать несколько дней. Затем он вернется к прежним значениям.