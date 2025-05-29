Наталья Чудакова выступила на конференции по финансовой культуре бизнеса

В Звенигороде прошла межрегиональная секция II Всероссийской конференции «Финкультура предпринимательства в России» с участием исполняющей обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Натальи Чудаковой, сообщили в пресс-службе структуры.

В рамках пленарного заседания и тематических дискуссий обсуждались ключевые аспекты развития финансовой культуры у предпринимателей: от внедрения образовательных программ до использования современных цифровых сервисов. В фокусе — программы долгосрочных сбережений, антикризисное управление, инструменты поддержки малого бизнеса и формирование доверия к финансовым институтам.

Выступая на площадке, Наталья Чудакова подчеркнула важность таких форумов для обмена опытом между регионами и продвижения системной работы по повышению финансовой осведомлённости бизнеса: «Финансовая культура — это не только основа устойчивого развития, но и важнейший фактор защиты предпринимателя от рисков. Важно, чтобы бизнес понимал — знания дают не только свободу, но и уверенность в завтрашнем дне».

По итогам конференции участники договорились продолжить совместную работу по тиражированию лучших практик, углублению сотрудничества с профильными вузами и формированию эффективной среды для делового просвещения.

Как ранее отмечал губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области продолжает работать большое количество иностранных компаний.

«Большое количество компаний иностранных работало и продолжает работать в Подмосковье. Они нас не подвели, даже если поменяли собственника, также продолжают работать», — сообщил Воробьев.