Наставник Давидян назвала риски работы на удаленке для малого бизнеса

Наставник по бизнесу Лиана Давидян рассказала, в каких сферах удаленный формат оправдан, а где он создает риски для малого бизнеса, сообщает Sputnik .

Дистанционная работа подходит для цифровых направлений с измеримым результатом и без необходимости постоянного присутствия в офисе. По словам Лианы Давидян, это маркетинг, SMM, дизайн, монтаж, копирайтинг, бухгалтерия, документооборот, IT и часть логистики, а также сегмент B2B. Такой формат может сократить расходы на аренду, особенно с учетом налоговых изменений 2026 года.

В сферах с прямым контактом с клиентом — сервисе, медицине, производстве — удаленка невозможна. Она также не подходит командам с большим числом новичков и проектам с высокой долей ручного согласования или креативной работы — здесь эффективнее гибридный формат.

«Не каждый человек способен, работая на удаленке, быть собранным и результативным», — отметила Давидян.

Эксперт предупредила о риске потери управляемости, снижении производительности и размывании границ рабочего времени, что ведет к выгоранию. Кроме того, дистанционный формат усложняет адаптацию сотрудников без опыта удаленной работы.

