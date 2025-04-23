Налоговый вычет на погребение — релокация средств между источниками бюджета

Эксперт Астафьев: налоговый вычет на похороны не уменьшит поступления в бюджет

Инициатива о введении налогового вычета на похороны является правильной как с моральной, так и с финансовой точки зрения, учитывая экономическую турбулентность в мире, заявил РИАМО основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Эксперт отмечает, что наиболее важные и существенные затраты организации похорон приходятся на оплату услуг ГБУ Ритуал. Это непосредственно захоронение на муниципальных кладбищах и связанные с ним услуги. ГБУ — государственное бюджетное учреждение, то есть средства поступают государству.

«Поэтому снижение налогового бремени граждан посредством налогового вычета на похороны не приведет к уменьшению поступления средств государству. Фактически, произойдет релокация средств из одного источника пополнения бюджета в другой», — комментирует Астафьев.

Граждан же данная инициатива поддержит, что приведет еще и к социальному позитивному эффекту — фактор заботы всегда ценится, добавляет он.

Накануне стало известно об инициативе общественного движения «Сорок Сороков» ввести налоговый вычет на похороны.