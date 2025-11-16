Налоговая будет насчитывать 5,5 копеек пени в сутки за просроченные 100 рублей

Владельцам недвижимости, земли и автомобилей в РФ, которые не заплатят своевременно налоги, будут каждый день начислять пени в размере одной трехсотой от нынешней ключевой ставки Центробанка. Соответственно, за каждые просроченные 100 рублей долг россиянина будет увеличиваться на 5,5 копеек в сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои подсчеты.

Сотрудники ФНС разослали налоговые уведомления жителям РФ. Они появились в «личном кабинете» на сайте налоговой, в особом приложении «налоги физлиц» на Госуслугах. Некоторым уведомления до сих пор рассылают на почту в бумажном формате.

Россиянам, которые не живут по месту регистрации, посоветовали завести личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы или Госуслугах. Оплатить налог нужно вне зависимости от того, получил человек уведомление или нет. Если не внести средства своевременно, то за каждый день будет насчитываться пеня.

Оплатить налог нужно максимум до 1 декабря 2025 года. Если не сделать этого, пени начнут начислять уже на следующий день.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.