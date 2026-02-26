Налог на время в России: кто заплатит за секунды и как вырастут цены

Эксперты объяснили, как налог на время повлияет на цены для россиян

В публичном пространстве активно обсуждается информация о планируемом взимании платы за доступ к эталонным сигналам точного времени, которые необходимы для обеспечения единства измерений времени в стране. Эксперты рассказали РИАМО, к каким последствиям для россиян это приведет.

На сегодняшний день высокоточные сигналы времени (эталонное время) публикуются бесплатно на сайте Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений, плата за предоставление эталонного времени не взимается.

С большой долей вероятности можно заключить, что взимание новых сборов с юридических лиц (банков, операторов связи, IT-компаний, дата-центров) прямо отразится на конечных потребителях услуг — физических лицах, отмечает старший юрист корпоративной практики МГКА «Бюро адвокатов «Де–юре» Мария Сиротина.

«Увеличение операционных расходов создаст основания для пересмотра тарифов и приведёт к росту цен на связь, облачные услуги, банковские комиссии, а также, учитывая значение протоколов синхронизации времени, — к удорожанию услуг в сфере авиа и железнодорожных перевозок», — прокомментировала юрист.

Если в России введут налог на время, это повлияет на несколько сфер, особенно на финансовую, уверен инвестор и предприниматель Владислав Никонов. Точность времени критична для сделок и операций в финансовых учреждениях, поэтому банки и другие компании, которые будут обязаны платить за использование точного времени, скорее всего, отразят эти дополнительные расходы на потребителях, предполагает он.

«Это может сказаться на стоимости финансовых услуг, таких как переводы, комиссии за операции с криптовалютами или обслуживание банковских счетов. Кроме того, налог затронет и технологические компании, работающие с данными в реальном времени, что приведет к росту цен на такие услуги, как облачные вычисления, онлайн-торговля и сотовая связь, а также на интернет-платформы. В конечном итоге потребители столкнутся с подорожанием целого ряда товаров и услуг. Это также может отразиться на стоимости электронных устройств и программного обеспечения, которое должно будет соответствовать новым стандартам точности времени», — считает Никонов.

Повышенные операционные расходы, вызванные этим налогом, будут заложены в конечную цену продуктов, что приведет к росту цен на товары и услуги, резюмирует предприниматель.

Инициативу, согласно которой получение эталонных сигналов точного времени может стать платным для российского бизнеса, в том числе банков, операторов связи и инфраструктурных компаний, опубликовал на федеральном портале нормативных правовых актов Минпромторг России.