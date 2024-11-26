Налог на крипту: Госдума утвердила закон об НДС на цифровую валюту

Госдума РФ утвердила закон, который признает цифровую валюту имуществом для налогов. При этом от НДС освободили операции по майнингу и продаже, но доходы облагаются налогом на прибыль и теперь включены в базу НДФЛ, сообщает «Царьград» .

Закон должен вступить в силу после опубликования: он утвержден во втором и третьих чтениях.

Доходы, полученные от майнинга, теперь включаются в налоговую базу на доходы физических лиц, то есть привычные 13-15%, их объединят с доходами от торговли акциями и другими финансовыми инструментами. Прибыль от майнинга предполагается облагать налогом на прибыль организаций.

Однако закон освобождает от налогов услуги для уполномоченных организаций, заключающих сделки с цифровой валютой в рамках экспериментального правового режима. Операторов обяжут уведомлять налоговиков о пользователях их услуг, за невыполнение этого закона предусмотрен штраф в 40 тысяч рублей.