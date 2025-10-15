«Надежная валюта»: эксперт рассказала о роли золота на рынке драгметаллов
Доцент экономического факультета РУДН Софья Главина заявила, что на рынке драгоценных металлов до сих пор сохраняются особенности, которые начались с отмены золотого стандарта, сообщает «ФедералПресс».
«После отмены золотого стандарта золото должно было стать обычным сырьевым активом, однако оно сохранило свои уникальные монетарные функции, оставаясь надежной валютой. Сегодня единственной настоящей твердой валютой является золото», — сказала эксперт.
По ее словам, именно этот фактор может объяснить, почему компании по добыче золота не всегда получают выгоду от увеличения цен.
В основном на биржевых площадках происходит оборот «виртуального золота» — контрактов без реальной поставки, в отличие от операций с физическим металлом. Характерный пример — Лондонская биржа, где методы торговли драгоценными металлами отличаются от норм, принятых на рынках ценных бумаг. Спекулятивная природа подобных операций порождает диссонанс между ценами на реальное золото и его «бумажным» аналогом.
Главина подчеркнула, что физическое золото становится все более дефицитным активом. Добыча золота сталкивается с растущей себестоимостью и политической нестабильностью, что усложняет и удорожает процесс извлечения. Диспропорция между рынками сырья и фондовыми площадками сказывается на прибыли золотодобывающих компаний, которые, как правило, значительно уступают в доходах спекулянтам, как отмечает эксперт.
