«Надежная валюта»: эксперт рассказала о роли золота на рынке драгметаллов

Эксперт Главина: компании не всегда получают выгоду от роста цен на золото

Доцент экономического факультета РУДН Софья Главина заявила, что на рынке драгоценных металлов до сих пор сохраняются особенности, которые начались с отмены золотого стандарта, сообщает «ФедералПресс» .

«После отмены золотого стандарта золото должно было стать обычным сырьевым активом, однако оно сохранило свои уникальные монетарные функции, оставаясь надежной валютой. Сегодня единственной настоящей твердой валютой является золото», — сказала эксперт.

По ее словам, именно этот фактор может объяснить, почему компании по добыче золота не всегда получают выгоду от увеличения цен.

В основном на биржевых площадках происходит оборот «виртуального золота» — контрактов без реальной поставки, в отличие от операций с физическим металлом. Характерный пример — Лондонская биржа, где методы торговли драгоценными металлами отличаются от норм, принятых на рынках ценных бумаг. Спекулятивная природа подобных операций порождает диссонанс между ценами на реальное золото и его «бумажным» аналогом.

Главина подчеркнула, что физическое золото становится все более дефицитным активом. Добыча золота сталкивается с растущей себестоимостью и политической нестабильностью, что усложняет и удорожает процесс извлечения. Диспропорция между рынками сырья и фондовыми площадками сказывается на прибыли золотодобывающих компаний, которые, как правило, значительно уступают в доходах спекулянтам, как отмечает эксперт.

