Начинающих предпринимателей Подмосковья приглашают на онлайн-обучение 19 марта

19 марта центр «Мой бизнес» Московской области проведет бесплатный вебинар «Самозанятость или ИП — что выбрать?» для начинающих предпринимателей региона по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Участники получат экспертные рекомендации по выбору оптимальной организационно-правовой формы для своего дела. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья

Спикером выступит директор службы организации привлечения и поддержки самозанятых управления «Государственные услуги и сервисы для бизнеса» Банка ВТБ Роман Титов. В ходе мероприятия эксперт разберет преимущества и ограничения статуса самозанятого и индивидуального предпринимателя. Особое внимание будет уделено практическим вопросам запуска и развития бизнеса.

Участие бесплатное. Обучение будет проходить в онлайн-формате 19 марта. Зарегистрироваться можно по ссылке. Старт в 14:00.

Актуальная информация о планируемых тренингах, вебинарах и программах обучения размещена на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области в разделе «Календарь инвестора». Образовательная поддержка предпринимателей Подмосковья осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.