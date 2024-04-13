Начался прием заявок на конкурс инновационных проектов «Молодежь селу», сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках Всероссийского модульного проекта «Сельское подворье РФ 2023-2063» проводится конкурс проектов «Молодежь селу».

«Основная цель конкурса — повысить престиж жизни и работы в сельской местности. Также это отличная возможность для молодого поколения показать свой творческий потенциал и внедрить инновационные идеи в развитие сельских территорий, в частности разработать проекты по внедрению новых технологий и создании рабочих мест на селе», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Критерии оценки инновационных проектов:

Инновационность и новизна

Потенциал для развития

Экономическая эффективность

Социальная значимость

Экологическая устойчивость.

Участниками Конкурса могут быть физические лица в возрасте от 18 до 40 лет и общественные объединения.

Прием заявок до 30 июня.

Объявление результатов и торжественное поздравление победителей состоится 1 октября.

Подать заявку и задать все интересующие Вас вопросы можно по электронной почте: directorate@leader-ea.su.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.

