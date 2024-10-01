Началась регистрация на новый сезон экскурсий «Открой#Моспром»

В столице стартовала регистрация на восьмой сезон в 2024 году экскурсий по предприятиям в рамках проекта «Открой#Моспром». С 7 по 18 октября все желающие смогут увидеть процесс производства различной продукции и познакомиться с историей заводов, сообщил глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва — один из ведущих образовательных центров для промышленности страны. Готовить кадры мы начинаем с юности, для этого реализуем специальные мероприятия, в числе которых „Открой#Моспром“. Однако участниками проекта могут стать как дети, так и взрослые», — сказал Гарбузов.

Он добавил, что в рамках нового сезона, приуроченного ко Дню московской промышленности, для гостей подготовлено порядка 150 экскурсий и 70 мастер-классов. Туристы и москвичи смогут посетить 25 высокотехнологичных городских предприятий по выпуску лифтов, микроэлектроники, кабельной, пищевой продукции и т. д.

Можно будет осмотреть одно из ведущих предприятий кабельной промышленности «Москабельмет», Щербинский лифтостроительный завод, где выпускаются лифты и комплектующие к ним, производственную площадку «ЭЛТЕЗА» с показом изготовления инновационных систем для регулирования движения поездов.

В прошлом сезоне экскурсанты смогли посетить концерн «Бабаевский» и познакомиться с процессом изготовления кондитерских изделий, фабрику вентиляции «Галвент» и узнать про выпуск современных систем вентиляции. Во время экскурсии на научную площадку «Сибур полилаб» можно было посмотреть, как разрабатывают высокотехнологичные полимерные материалы.

Для желающих узнать про промышленность мегаполиса и страны еще больше запущено мини-приложение «Открытая промышленность» в соцсети «ВКонтакте». Там за выполнение заданий, прохождение квизов, просмотр видео, ответы на вопросы можно получить баллы и обменять их на посещение экскурсий и сувениры от московских производителей.

Проект «Открой#Моспром» запустили в столице в 2019 году. На сегодняшний день он объединяет свыше 10 форматов мероприятий: экскурсии на предприятия, мастер-классы, викторины, видеотуры, фотовыставки, интеллектуальные игры, лекции и многое другое.

Значимость проекта подтверждают награды. Например, «Открой#Моспром» был отмечен в категориях «Образование и наука» в рамках программы «Лучшие социальные проекты России», «Регион-наставник по промышленному туризму» в рамках программы агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» и номинации «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен».