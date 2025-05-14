Началась перепродажа активов, выкупленных россиянами у иностранцев

В апреле существенно выросла активность на рынке купли-продажи активов, причём в основном речь идёт о поглощении достаточно крупных бизнесов большими финансово-промышленными группами в рамках консолидации отраслей и направлений деятельности, заявил РИАМО инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.

Ярким примером является реализация Globaltrans железнодорожной части своего бизнеса на сумму в 767 млн долларов, говорит он. Ещё одной значимой сделкой апреля можно назвать приобретение «Яндексом» службы доставки Boxberry.

По мнению эксперта, стоит отметить высокую активность на рынке столичной недвижимости. Так, в апреле состоялась продажа бизнес-парка «Арма». Оценочно покупка обошлась новому владельцу в 40,5 млрд рублей. ТРК «Времена года», который не мог найти покупателя в течение двух лет, наконец-то был реализован за 16 млрд рублей.

Продолжились сделки по выходу иностранцев из российской части бизнеса, отмечает Перелешин. В частности, структурам «Киевской площади» немцами была продана часть магазинов беспошлинной торговли в двух столичных аэропортах. Яркой сделкой в этом сегменте является выход Baring Vostok из структуры капитала Ozon, покупатель пока неизвестен. 27,713% акций маркетплейса были реализованы за 38,2 млрд рублей, что раз в 5 ниже текущей рыночной оценки этой доли.

«Начались перепродажи активов, выкупленных россиянами у иностранцев, раньше мы таких сделок не наблюдали. В частности, бывший актив американской Bunge нашёл нового владельца, а ещё стало известно о перепродаже сети OBI. Кроме того, „Севергрупп“ реализовал активы, ранее принадлежавшие Bosch. Этот новый тренд по вторичной продаже иностранных активов в мае–июне, уверен, продолжится. Одна из ключевых причин: новые собственники опасаются, что не выполнят правительственный KPI», — резюмирует эксперт.