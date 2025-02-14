Набиуллина пояснила, почему происходит значительное замедление экономики

В условиях серьезного сокращения запаса свободных ресурсов замедление экономики неизбежно, подчеркнула она.

«Вопрос только в том, будет ли это замедление происходить наряду с высокой инфляцией или без высокой инфляции. И наша политика направлена именно на то, чтобы оно сопровождалось снижением инфляции, которая уже находится на высоких темпах», — отметила глава ЦБ.

При этом она сочла необходимым подчеркнуть, что надо различать замедление экономического роста и рецессию, кризис.

«В последнем случае уместны широкие антикризисные меры. И правительство их активно применяло — и в пандемию, и в 2022 году. И мы смягчали ДКП. А когда происходит циклическое замедление со стадией перегрева как сейчас, то льготные кредиты, на мой взгляд, могут быть только в очень дозированных размерах. Потому что чем больший объем льготных программ, тем больше нам надо высокой ключевой ставкой делать кредиты менее доступными остальной части экономике, потому что у нас уже перегрет спрос на кредиты», — пояснила Набиуллина.