Набиуллина объяснила аномалию на торгах во время беседы Путина и Трампа

Аномалия, которая была зафиксирована на торгах во время переговоров президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, не связана с действиями какого-либо одного игрока. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает РБК .

Речь идет об инциденте, произошедшем вечером 18 марта. Тогда индекс Мосбиржи два раза за минуту падал более чем на 1%, но затем резко возвращался обратно. Это назвали аномалией, произошедшей на фоне беседы Путина и Трампа.

Набиуллина отметила, что ситуация анализируется специалистами ЦБ. Она заявила, что аномалия не связана с действиями какого-либо одного игрока рынка. Промежуточные результаты проверки показывают, что продажи совершал не один участник.

Глава ЦБ добавила, что если в ходе анализа будут выявлены факты недобросовестного поведения, то регулятор примет соответствующие меры.

Ранее Набиуллина заявила, что если для снижения инфляции придется поднять ставку, то ЦБ пойдет на это. Ситуация, по ее словам, пребывает в условиях неопределенности.