Набиуллина назвала проблему с «раздолжнителями» острой

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила об острой проблеме с «раздолжнителями». Она предупредила, что после обращения к таким компаниям дела клиентов часто становятся еще хуже, сообщает ТАСС .

«Вы знаете эту проблему с „раздолжнителями“, она достаточно острая. После обращения к „раздолжнителям“ положение клиента часто становится даже хуже», — объяснила Набиуллина.

Под «раздолжнителями» глава Центробанка имеет в виду компании или частных лиц, которые предлагают решить проблемы с долгами. Они обещают клиенту закрыть обязательства, но их деятельность связана с определенными рисками.

Набиуллина во время встречи кредитных организаций обратилась к банкам с просьбой обратить внимание на ситуацию и активно поработать с теми, кто находится в риске просрочек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.