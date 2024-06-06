Набиуллина: бум IPO в России отсутствует

В настоящее время нельзя говорить о буме первичного публичного размещения акций (IPO) в РФ, поскольку рынок капитала пока что не достиг уровня, который был до 2022 года, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ.

«По рынку капитала у нас доверие восстанавливалось после того удара, который был получен из-за санкций, потому что у многих людей, у розничных инвесторов заблокировали бумаги за рубежом, в зарубежных юрисдикциях», — отметила глава Банка России.

Она пояснила, что сложилась ситуация, когда компании закрыли информацию и люди не понимали, акции и облигации каких компаний они имеют и что с этими организациями происходит.

Закрытие информации в такой тяжелый период тоже стало ударом и не способствовала доверию к рынку капитала, добавила Набиуллина.

Петербургский международный экономический форум открылся в Санкт-Петербурге 5 июня. Он продлится по 8 июня 2024 года.