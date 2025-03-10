На заводе в Тутаеве отлили 3 колокола для храма подворья Троице-Сергиевой лавры

В церкви Воскресения Христова подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры на финишную прямую выходит капитальная реконструкция. На известном в православном мире заводе в Тутаеве уже отлили для подворья, именуемого в народе храмом Петра и Павла, были отлиты три колокола — два маленьких и один средний. Их разместят в звоннице, чтобы близко «попадать» в перезвон Лаврской колокольни. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского округа.

После важного христианского праздника Пасхи специалисты приступят к чистовой отделке и росписи стен. Потолки будут восстановлены в своем историческом первозданном виде. На внешней части здания отштукатурят стены в тех местах, где сильно пострадала от времени историческая кладка. Кровельные работы завершены на основном храме. Для трех «окон» на фасаде уже готовы мозаичные панно.

Храм Петра и Павла был возведен в память о защитниках Руси, которые противостояли польско-литовским захватчикам в начале XVII века. В Год защитника Отечества церковь Воскресения Христова становится не только местом для молитвы, но и напоминанием о героизме предков, вдохновляя новое поколение на патриотизм и любовь к родине. Здесь же на подворье открыта часовня в память воинам-современникам, жизнь отдавшим за Отечество.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.