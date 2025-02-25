На заводе в Клину появится новый цех по производству стекла с покрытием

На Клинском стекольном заводе, входящем в холдинг AIG, в 2025 году реализуется сразу два инвестиционных проекта. Сейчас здесь строится новый цех по производству стекла с покрытием. «Сердце» цеха — новый сверхмощный магнетрон. Он позволит наносить на стекло до 3-х слоев серебра, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Такое стекло будет не только невероятно красивым, прочным, но и энергосберегающим. Зимой оно не будет выпускать тепло из здания, а летом — не позволять солнцу нагревать помещение», — рассказал директор ПО ООО «Клинский стекольный завод» Андрей Желнин.

Технология магнетронного напыления появилась в Европе еще в 1970-х годах. Завод в Клину сейчас реализует этот проект исключительно в рамках импортозамещения европейских производителей с учетом развития отечественных нанотехнологий.

Второй инвестпроект — модернизация линии полированного стекла. Технологии идет вперед так быстро, что обновление оборудования позволит создать здесь стекло высочайшего класса и новых характеристик.

«Раньше эта линия выпускала стекло шириной 6 метров, сейчас это будет крупноформатное стекло 12 метров в длину. Структурное панорамное остекление — это мировой тренд. Потребность в таком стекле у архитекторов и строительной отрасли сейчас очень высока», — рассказал Желнин.

Раньше предприятие, производящее 12-метровое стекло находилось только в Германии. Уже в 2025 году его начнут производить в подмосковном Клину. Реализация проектов позволит Клинскому стекольному заводу заместить импорт в этом сегменте, выпуская в год от 6 миллионов квадратных метров стекла и более.

На новом производстве будет создано порядка 140 рабочих мест. Открыты вакансии операторов формования стекла, наладчиков стекольных автоматов и полуавтоматов, транспортировщиков на склад готовой продукции, контролеров качества (женщины). Здесь готовы к обучению персонала в рамках программ наставничества и развития кадров.

Оба инвестиционных проекта будут реализованы в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.