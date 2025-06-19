На заводе в Клину будут делать широкоформатное 12-метровое архитектурное стекло

Сегодня, 19 июня 2025 года на ПМЭФ было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта на Клинском стекольном заводе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подписи под документом поставила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и генеральный директор ООО «Клинский стекольный завод» Сергей Сретинский.

Проектом предусмотрено начать выпускать на заводе в Клину широкоформатное 12-метровое архитектурное стекло. Раньше предприятие, производящее стекло таких характеристик, находилось только в Германии. Теперь в рамках импортозамещения эту уникальную для России продукцию будут выпускать на подмосковном заводе, входящем в холдинг AIG. Технология магнетронного напыления позволит также наносить на новое стекло до 3-х слоев серебра.

«Такое стекло будет не только невероятно красивым, прочным, но и энергосберегающим. Зимой оно не будет выпускать тепло из здания, а летом — не позволять солнцу нагревать помещение. Структурное панорамное остекление — это мировой тренд. Потребность в таком стекле у архитекторов и строительной отрасли сейчас очень высока», — рассказал Андрей Желнин, директор ПО ООО «Клинский стекольный завод».

Реализация проекта позволит Клинскому стекольному заводу заместить импорт в этом сегменте, выпуская в год от 6 миллионов квадратных метров стекла. На новом производстве будет создано порядка 130 рабочих мест. Уже сейчас на заводе открыты вакансии операторов формования стекла, наладчиков стекольных автоматов и полуавтоматов, транспортировщиков на склад готовой продукции, контролеров качества (женщины). Здесь готовы к обучению персонала в рамках программ наставничества и развития кадров.

По словам Зиновьевой, ее слова приводят областные СМИ, инвестиции в проект составят 13 млрд. рублей. Полностью проект будет реализован в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.