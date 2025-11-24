На заводе Коломны начали одевать дизельные двигатели в брендированные чехлы

На Коломенском заводе начали одевать дизельные двигатели в защитные чехлы с символикой предприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Дизели отправляются к заказчикам в специальных защитных чехлах. До недавнего времени чехлы были стандартными — простой брезентовый материал зеленого цвета. Ничем не примечательный, но проверенный, рабочий вариант. Однако при отправке готовой продукции нам хотелось выделить нашу продукцию и сделать так, чтобы она выгодно отличалась не только функциональными качествами и надежностью, но и нарядным, ярким внешним видом. Так возникла идея создания брендированных чехлов для дизелей», — рассказали на предприятии.

От задумки до реализации прошло совсем немного времени, и теперь в одном из пролетов машиносборочного цеха в ожидании отправки заказчикам располагаются готовые дизельные двигатели в ярко-синих чехлах с логотипами Коломенского завода и «Трансмашхолдинга». Всего в эксплуатации и распоряжении цеха находится 40 чехлов для дизельных двигателей — на 4 вида наименований дизелей.

Чтобы облачить дизель в такой чехол, необходима помощь мостового крана, а также непосредственно работников цеха. Крановщик и два стропальщика легко справляются с этой задачей: сначала на дизель надевается привычный брезентовый чехол, а на него — яркий, брендированный. Теперь коломенские двигатели по-прежнему надежно защищены от внешних загрязнений и осадков во время хранения транспортировки заказчику, но при этом стали отлично узнаваемыми.

Коломенский завод — одно из крупнейших предприятий российского транспортного машиностроения. Предприятие является единственным в России производителем магистральных пассажирских тепловозов и электровозов постоянного тока и основным поставщиком среднеоборотных дизельных двигателей для нужд ключевых отраслей экономики страны. Здесь производят силовые установки для магистральных тепловозов, морских кораблей и судов, карьерной техники, предприятий малой и атомной энергетики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.